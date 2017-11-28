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ВШЭ: Почти половина российских промышленников жалуются на низкий спрос на свою продукцию

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. Руководители крупных и средних предприятий в России считают основными факторами, негативно влияющими на производство, недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, неопределенность экономической обстановки и инфляцию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ в сентябре-октябре.



По мнению 49% участников исследования, наиболее значимым фактором, лимитирующим производственную деятельность крупных и средних промышленных предприятий, является проблема спроса на производимую продукцию. Также 47% респондентов отметили высокое негативное влияние роста цен на энергоресурсы, 42% — неопределенность экономической обстановки.



«Понятно, что вряд ли возможно ждать от предприятий серьезных инвестиционных, инновационных и модернизационных инициатив, если их руководители не очень хорошо представляют себе экономическую ситуацию в стране, а таких экономических агентов, исходя из опроса, почти половина», — отмечают аналитики НИУ ВШЭ.



Кроме того, 38% руководителей указали на высокий процент коммерческого кредита, 37% — на увеличение издержек на выработку конечной продукции.



«Сегодня предпринимателей волнует не только текущая инфляция издержек, но и, главное, ожидаемый рост «чужих» цен на сырье, оборудование, комплектующие. Особенно это актуально для экономических агентов, работающих с длинным инвестиционным циклом более трех с половиной лет», — поясняют авторы исследования.



В то же время 36% промышленников среди основных негативных факторов отметили недостаток собственных финансовых средств, 34% — существующий налоговый режим.

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