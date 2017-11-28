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Суд обязал «Талицкий водоканал» выплатить Росприроднадзору 1,7 млн рублей
28 ноябрь 2017 (17:31)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области обязал ООО «Талицкий водоканал» погасить задолженность в 1 млн 686,5 тыс. руб. перед Росприроднадзором за негативное воздействие на окружающую среду.
По данным департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу, суд прошел 21 ноября 2017 года. С иском выступил надзорный орган.
По данным департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу, суд прошел 21 ноября 2017 года. С иском выступил надзорный орган.
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