Новости дня

Из бюджета Свердловской области 30 млн рублей выделят на реабилитацию Черноисточинского водохранилища

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. Проект бюджета Свердловской области на 2018 год и плановый период предусматривает выделение средств на мероприятия в рамках экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Так, в бюджете на 2018 год предусмотрено 25 млн руб. на капитальный ремонт гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища в поселке Черноисточинск. Еще 5 млн руб. власти планируют направить на проведение инженерно-технических изысканий и проектирование мероприятия «Экологическая реабилитация Черноисточинского водохранилища, источника питьевого водоснабжения города Нижний Тагил, расположенного в поселке Черноисточинск Свердловской области».



«Средства согласованы в рамках комплексного плана мероприятий по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципального образования город Нижний Тагил», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев.



Кроме того, согласовано выделение в 2018 году 9 млн руб. на изыскание резервных подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Нижнего Тагила взамен поверхностных вод Черноисточинского пруда.



Окончательно законопроект об областном бюджете на 2018 год и плановый период будет рассмотрен парламентом региона во втором и третьем чтении 5 декабря.



Напомним, в августе 2016 года жители населенных пунктов в районе Черноисточинского пруда пожаловались на мор рыбы, а затем на несоответствующее качество питьевой воды, в результате проверки прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело по факту загрязнения воды.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: