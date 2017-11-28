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В Екатеринбурге судебные приставы протестировали новую систему поиска должников

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. В Екатеринбурге судебные приставы и автоинспекторы протестировали новое оборудование для поиска должников, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



На перекрестке улиц Фурманова — Белинского была установлена видеокамера с программным обеспечением, которое позволяет считывать информацию о текущей задолженности водителя по номеру регистрации автомобиля.



«Программа, получая информацию об автовладельце по номеру его ТС, также извлекала информацию из «Банка данных исполнительных производств» судебных приставов», — говорится в сообщении.



С помощью камеры были проверены 56 водителей. Всем должникам были вручены требования о явке на прием к судебным приставам-исполнителям. Общая сумма задолженности остановленных в ходе рейда автомобилистов-должников составила более 2,5 млн руб. Два автомобиля во время рейда были сразу арестованы из-за долгов владельцев.



Всего в 2017 году на исполнение в УФССП по Свердловской области поступило более 733 тыс. исполнительных производств по взысканию административных штрафов ГИБДД на сумму 598 млн руб. Окончено более 505 тыс. исполнительных производств на сумму более 400 млн руб. В отношении 2,5 тыс. должников вынесены постановления о временном ограничении права выезда за пределы страны.

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