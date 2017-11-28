Автопарк теряет надежность

С ростом цен на автозапчасти, топливо и услуги сервисов на фоне снижения реальных доходов населения жители Свердловской области стали максимально экономить на обслуживании автомобилей. Сегодня многие граждане обращаются в ремонтные организации не с целью профилактики, а только в случае выявленной поломки, отказываются от услуг официальных автоцентров, покупают недорогие китайские детали. Экономят даже на расходных материалах. В результате состояние автопарка региона ухудшается, службы МЧС фиксируют рост числа возгораний машин из-за неисправностей.По словам представителя Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максима Едрышова, в последние годы средний возраст автомобилей в регионе неуклонно увеличивается. В то же время владельцы транспортных средств заметно сократили траты на их обслуживание.«Стоимость запчастей значительно возросла, поэтому люди экономят: заказывают китайские аналоги, которые дешевле, но менее предсказуемы по качеству. В сервисы стали обращаться не с целью профилактики, а когда уже что-то сломалось. Активно развивается прослойка ремонтных организаций, не связанных с официальными автоцентрами, услуги которых стали не по карману, но предлагающих более или менее цивилизованное обслуживание», — пояснил эксперт.Директор НП «Автоэкспертиза» Валерий Кузнецов отметил, что продолжает расти популярность «гаражных» мастерских, практически не отвечающих за качество работ. В числе прочего граждане, не имеющие возможности приобрести автомобиль в нужной им комплектации, зачастую устанавливают в таких компаниях непроверенное дополнительное оборудование: это увеличивает в разы риск возникновения неисправностей.«Выросло в цене все — страховки, бензин, запчасти, но люди вынуждены их покупать. Поэтому для ремонта приходится обращаться в «гаражи», где цены максимально низкие. При этом свердловчане часто покупают для установки оборудование неизвестного происхождения — разъемы под чайники, для зарядки ноутбуков и так далее. Когда системы автомобиля не рассчитаны на подобные устройства, возникают технологические нарушения, приводящие к появлению неисправностей, даже возгораниям», — рассказал Валерий Кузнецов.Так, по данным ГУ МЧС России по Свердловской области, за 10 месяцев текущего года в регионе сгорело порядка 500 автомобилей. Из них 220 пожаров, согласно заключению уже законченных пожарных экспертиз, произошли по причине неисправностей оборудования в автомобилях. Рост показателя к прошлому году составил почти 7%.Еще одним способом экономии для свердловчан стало стремление найти дешевые расходные материалы, в том числе топливо. С этой целью некоторые водители заправляют автомобили на несетевых автозаправочных станциях, где больше всего нарушений, касающихся качества предоставляемых услуг, но цены ниже.«В результате проверок было установлено, что основное количество проб нефтепродуктов, не соответствующих требованиям, приходится на несетевые АЗС. На них может отсутствовать какой бы то ни было контроль качества реализуемого топлива, и, кроме того, закуп продукции может осуществляться у ненадёжных поставщиков. Именно эти факторы позволяют конкурировать в области ценовой политики, но в лучшем случае копеечная экономия оборачивается для автолюбителей значительными суммами за ремонт двигателя», — поясняет начальник отдела оценки соответствия ЦСМ Росстандарта в Свердловской области (ФБУ «Уралтест») Евгений Сысуев.Впрочем, если некачественный бензин, по данным «Уралтеста», за 9 месяцев 2017 года в УрФО выявлен в 2,7% проб, а дизельное топливо — в 14,5%, то ситуация с нефтепродуктами на основе гликолей (тосол, антифриз, тормозная жидкость) выглядит значительно хуже. Так, в данной категории продукции доля отрицательных проб составила 38,5%, следовательно, экономия при ее покупке может быть еще более опасна.«Если антифриз некачественный, в морозы в лучшем случае он начнет кристаллизоваться, из-за этого двигатель не запустится. В худшем случае жидкость замерзнет, и блок двигателя (или помпу) просто разорвет», — отметил Евгений Сысуев.Таким образом, состояние автопарка в Свердловской области сегодня вызывает опасения экспертов, и предпосылок для положительной динамики пока нет. Ситуация может измениться только с ростом финансовых возможностей населения и отказом граждан от дешевых услуг и товаров непроверенного качества.