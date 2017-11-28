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Минфин РФ предлагает сократить число получателей социальной господдержки
28 ноябрь 2017 (16:42)
УрБК, Москва, 28.11.2017. Минфин РФ предлагает сократить количество получателей социальной поддержки из бюджета, увеличив выплаты для тех, кто действительно нуждается в помощи. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.
«Мы видим необходимость формирования нового качества социальной помощи», — отметил А. Силуанов, выступая на форуме финансового университета.
По его словам, в стране большое количество получателей господдержки: примерно семь человек из десяти. Хотя нуждающихся значительно меньше.
«Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять», — сказал А. Силуанов.
Эти предложения, по его словам, уже обсуждаются в правительстве РФ.
«Настало время переформатировать те уровни социальной поддержки, которые сегодня предоставляются за счёт средств государства, тем гражданам, которые больше нуждаются», — заявил министр.
По мнению главы Минфина, это даст рост потребительского спроса и благосостояния граждан, «которые ограничены в своих возможностях приобретения тех или иных услуг, товаров».
«Мы видим необходимость формирования нового качества социальной помощи», — отметил А. Силуанов, выступая на форуме финансового университета.
По его словам, в стране большое количество получателей господдержки: примерно семь человек из десяти. Хотя нуждающихся значительно меньше.
«Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять», — сказал А. Силуанов.
Эти предложения, по его словам, уже обсуждаются в правительстве РФ.
«Настало время переформатировать те уровни социальной поддержки, которые сегодня предоставляются за счёт средств государства, тем гражданам, которые больше нуждаются», — заявил министр.
По мнению главы Минфина, это даст рост потребительского спроса и благосостояния граждан, «которые ограничены в своих возможностях приобретения тех или иных услуг, товаров».
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