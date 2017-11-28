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За три дня судебные приставы планируют ограничить выезд за границу 5 тыс. свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. В течение ноября судебные приставы Свердловской области ограничили выезд за границу 9,7 тыс. должников и планируют до конца месяца ввести такую меру еще в отношении 5 тыс. граждан. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Елена Сидорова.



«Только за октябрь мы ограничили в преддверии новогодних праздников выезд 9 тыс. граждан Свердловской области, в ноябре у нас ограничено на сегодняшний день 9,7 тыс., и еще порядка 5 тыс. граждан в ноябре дополнительно будут ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Эта работа будет продолжаться до конца года, и в декабре мы не будем снижать темпы по ограничению права выезда. Все прекрасно понимают, что новогодние праздники, большие каникулы, и все хотят выезжать куда-то отдыхать», — сказала Елена Сидорова.



Она отметила, что с 1 октября 2017 года минимальная сумма задолженности, с которой граждан можно ограничить в выезде за границу, выросла с 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

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