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На ЧТПЗ состоялась церемония награждения стипендиатов фонда им. Я. П. Осадчего

УрБК, Челябинск, 28.11.2017. На Челябинском трубопрокатном заводе состоялась церемония награждения стипендиатов фонда им. Я. П. Осадчего. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



«Ежегодно осенью мы чествуем лучших студентов-металлургов за выдающиеся достижения в учебе, научной деятельности и спорте. За 17 лет 200 ребят стали стипендиатами фонда имени Якова Осадчего. Отрадно, что многие из них сегодня работают в Группе ЧТПЗ», — отметил акционер Группы ЧТПЗ Александр Федоров.



Он вручил именные дипломы на право получения корпоративных стипендий четверым талантливым студентам Южно-Уральского государственного университета: Максиму Пахомову, Максиму Гафарову, Анне Краснопёровой, Валерию Колышникову. В течение года они ежемесячно будут получать стипендию от белых металлургов в размере 5 тыс. руб.



Белые металлурги также вручили стипендиатам фонда им. Я. П. Осадчего на память книги С. Е. Бунькова «Яков Осадчий. Это мой путь». Поздравили награжденных стипендиаты прошлых лет, руководители Группы ЧТПЗ, преподаватели и студенты вуза. Завершилось мероприятие экскурсией на производство Белой металлургии — предприятие по выпуску штампосварных деталей трубопроводов «ЭТЕРНО».



Именная стипендия им. Я. П. Осадчего учреждена советом директоров ЧТПЗ в 2001 году, в год 100-летия со дня рождения Якова Павловича. Ее обладателями ежегодно становятся одаренные студенты Южно-Уральского государственного университета, Московского технологического университета. За эти годы многие стипендиаты, окончив вуз, пришли работать на заводы Группы ЧТПЗ.

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