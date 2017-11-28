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Официальный курс долл. США вырос на 14 коп., евро снизился на 0,23 коп.
28 ноябрь 2017 (15:44)
УрБК, Москва, 28.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 ноября. Курс долл. США вырос на 14 коп., до 58,41 руб., евро снизился на 0,23 коп., до 69,49 руб.
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