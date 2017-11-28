Кризис

В Свердловской области суммарная задолженность граждан превысила годовой бюджет региона

За 10 месяцев 2017 года судебные приставы Свердловской области получили почти 2 млн исполнительных производств на общую сумму 272 млрд 188 млн 250 тыс. руб. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель Управления федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области Владимир Осьмак.



За год количество исполнительных производств выросло на 130 тыс., а сумма взысканий — на 43 млрд 727,7 млн руб.



Взыскать за 10 месяцев судебным приставам удалось 10 млрд 268 млн 258 тыс. руб., из них 4,5 млрд руб. поступили в консолидированный бюджет РФ.



Отметим, что сумма взысканий в Свердловской области уже на 30% превысила доходы регионального бюджета. Согласно проекту бюджета, в 2018 году регион получит 209,8 млрд руб., потратит — 221 млрд руб.

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