Новости дня
В Свердловской области суммарная задолженность граждан превысила годовой бюджет региона
28 ноябрь 2017 (15:08)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. За 10 месяцев 2017 года судебные приставы Свердловской области получили почти 2 млн исполнительных производств на общую сумму 272 млрд 188 млн 250 тыс. руб. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель Управления федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области Владимир Осьмак.
За год количество исполнительных производств выросло на 130 тыс., а сумма взысканий — на 43 млрд 727,7 млн руб.
Взыскать за 10 месяцев судебным приставам удалось 10 млрд 268 млн 258 тыс. руб., из них 4,5 млрд руб. поступили в консолидированный бюджет РФ.
Отметим, что сумма взысканий в Свердловской области уже на 30% превысила доходы регионального бюджета. Согласно проекту бюджета, в 2018 году регион получит 209,8 млрд руб., потратит — 221 млрд руб.
За год количество исполнительных производств выросло на 130 тыс., а сумма взысканий — на 43 млрд 727,7 млн руб.
Взыскать за 10 месяцев судебным приставам удалось 10 млрд 268 млн 258 тыс. руб., из них 4,5 млрд руб. поступили в консолидированный бюджет РФ.
Отметим, что сумма взысканий в Свердловской области уже на 30% превысила доходы регионального бюджета. Согласно проекту бюджета, в 2018 году регион получит 209,8 млрд руб., потратит — 221 млрд руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Число судебных актов в производстве судебных приставов Свердловской области увеличилось на 15%
- В Свердловской области выросла сумма взысканий с должников за услуги ЖКХ
- В Свердловской области выросла сумма взысканий с должников за услуги ЖКХ
- В Свердловской области за 10 месяцев 2014 года судебные приставы взыскали более 5 млрд рублей с юрлиц
- В Свердловской области в 2014 году судебные приставы взыскали около 5,2 млрд рублей с физических лиц
Loading...