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Подписан закон о введении в России с 1 января 2018 года системы tax free
28 ноябрь 2017 (14:49)
УрБК, Москва, 28.11.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в России с 1 января 2018 года системы tax free, подразумевающей возврат налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров. Документ опубликован на портале правовой информации.
Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступят в силу 27 декабря, однако заработают с начала нового налогового периода в России — с 1 января 2018 года.
Документ для компенсации налога иностранные граждане смогут получить по требованию при покупке товаров на территории России не менее чем на 10 тыс. руб. в течение одного дня. Затем его следует представить в электронной форме в налоговый орган. Возврат НДС можно будет произвести в течение одного года.
При этом компенсация суммы налога не будет производиться при покупке подакцизных товаров и товаров из специального перечня правительства РФ.
До 1 октября в России будет действовать временный порядок компенсации НДС, в дальнейшем система tax free станет автоматизированной.
Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступят в силу 27 декабря, однако заработают с начала нового налогового периода в России — с 1 января 2018 года.
Документ для компенсации налога иностранные граждане смогут получить по требованию при покупке товаров на территории России не менее чем на 10 тыс. руб. в течение одного дня. Затем его следует представить в электронной форме в налоговый орган. Возврат НДС можно будет произвести в течение одного года.
При этом компенсация суммы налога не будет производиться при покупке подакцизных товаров и товаров из специального перечня правительства РФ.
До 1 октября в России будет действовать временный порядок компенсации НДС, в дальнейшем система tax free станет автоматизированной.
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