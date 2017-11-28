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«Клиника Тетюхина» в Нижнем Тагиле не смогла добиться федеральных квот на пациентов

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле не смог добиться федеральных квот, несмотря на поручение президента РФ Владимира Путина. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал основатель клиники, бывший руководитель ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Владислав Тетюхин.



По его словам, переговоры с федеральными чиновниками за последние два года так и остались на нулевом уровне.



В настоящее время реабилитационный центр загружен на 60% в основном за счет квот от свердловского минздрава и межрегионального партнерства. По словам Тетюхина, при основании клиники планировалось, что она окупит себя за 10-11 лет при полной загрузке.



Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, построенный в рамках государственно-частного партнерства, был открыт в Нижнем Тагиле в 2014 году. На сегодняшний день общий объем инвестиций, вложенных в клинику, составляет 5 млрд руб. Большую часть от этой суммы предоставляет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».



Поручение о предоставлении реабилитационному центру федеральных квот было дано президентом РФ в 2015 году во время его поездки в Нижний Тагил.

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