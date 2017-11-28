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Во время взрыва в Тель-Авиве погибли четыре человека

28 ноябрь 2017 (13:44)

По данным израильских СМИ, в результате ночного взрыва в магазине погибло по меньшей мере четыре человека, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Jerusalem Post.

Взрыв произошел в одном из магазинов бытовой техники, после чего начался пожар. Сообщают о 4 погибших, еще пятеро пострадали, один из них находится в критическом состоянии. Ранее местные СМИ писали о трех погибших.

В настоящий момент пожарным удалось ликвидировать возгорание, причина взрыва устанавливается.

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