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Вайнштейн вышел из Гильдии режиссеров США

Продюсер Харви Вайнштейн покинул Гильдию режиссеров США, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wrap.



«Харви Вайнштейн вышел из состава Гильдии режиссеров», — заявил изданию представитель гильдии. Также его имя отсутствует на сайте, отмечает издание. Представитель Вайнштейна подтвердил, что кинопродюсер покинул гильдию.



Напомним, в октябре 2017 года Харви Вайнштейн был уволен со всех постов, когда его обвинили в домогательствах десятки женщин. Вайнштейна исключили из американской и британской киноакадемий, американской телевизионной академии, а также из гильдии продюсеров. Вайнштейна также уволили из основанной им компании.

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