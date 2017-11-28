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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга за неделю похищены 28 крышек канализационных люков

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. На территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга участились случаи хищения крышек люков с колодцев канализации. Только в период с 20 по 24 ноября 2017 года было похищено 28 крышек люков, сообщается на сайте районной администрации.



Так, кражи были совершены на проспекте Космонавтов, улицам Фронтовых бригад, Фрезеровщиков, Лукиных, Народного фронта. Кроме того, аналогичные случаи зафиксированы в поселке Садовом (улицы Сибирка, Лунная, Верстовая, Земская).



«Для предотвращения травм приняты временные меры для закрытия люков канализационных колодцев, их закрыли плитами перекрытиями и другими средствами. Специальные предприятия — владельцы инженерно-подземных сетей, в кратчайшие сроки проведут обследование состояния люков на колодцах и произведут их замену», — рассказали в пресс-службе.



В настоящее время власти прорабатывают вопрос запрета приема люков на пунктах приема черного металла. Направлены документы в районные отделы УВД для возбуждения уголовного дела по факту краж.

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