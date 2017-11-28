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В США подготовили проект марсианского города

Архитекторы и инженеры из Массачусетского технологического института победили в конкурсе Mars City Design 2017 года, посвященному проектам жилья на Марсе. Инициаторами конкурса выступили Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США и Европейское космическое агентство, сообщает Лента.ру со ссылкой на Space.



В конкурсе участвовали проекты жилья для будущей колонизации Марса. В победившем проекте жилье выполнено в форме куполов, связанных между собой тоннелями под поверхностью планеты. Купола предназначены для защиты людей от радиации, перепадов температуры и падения небольших метеоритов. Каждый купол рассчитан на 50 человек.

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