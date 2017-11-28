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В Свердловской области создадут буферные зоны вокруг крупных свиноводческих предприятий для недопущения АЧС

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. В Свердловской области создадут буферные зоны вокруг крупных свиноводческих предприятий для недопущения африканской чумы свиней (АЧС). Такое решение принято заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при региональном правительстве.



«Разработан план мероприятий по созданию буферной зоны, свободной от кабанов, а также план по переводу биологически незащищенных свиноводческих хозяйств, не имеющих третий или четвертый компартменты, на альтернативный вид деятельности», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



Основными мероприятиями плана являются: проведение максимального сокращения численности дикого кабана в охотничьих угодьях, исключение посева кормовых культур недалеко от предприятий и создание зоны, свободной от содержания свиней в личных подсобных хозяйствах граждан.

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