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В Екатеринбурге транспортную компанию «Ассоль» оштрафовали на 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. В Екатеринбурге ООО «Транспортно-Экспедиционная Компания «Ассоль» оштрафовали на 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Установлено, что в период с октября 2013 года по август 2014 года директор фирмы перечислил начальнику грузового района Войновского производственного участка Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» 40 тыс. руб. за оказание содействия в организации своевременного вывоза с территории грузового двора станции Войновка контейнеров, поступивших в адрес ООО.



В связи с этим прокуратурой в отношении юридического лица было возбуждено дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».



Решением мирового судьи судебного участка №8 Чкаловского судебного района Екатеринбурга ООО «Транспортно-Экспедиционная Компания «Ассоль» назначен штраф в размере 1 млн руб.

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