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Власти Екатеринбурга связывают рост числа коммунальных аварий с малоснежной погодой

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. Малоснежная морозная погода в Екатеринбурге стала причиной промерзания грунта, в результате чего выросло число коммунальных аварий. Об этом рассказал замглавы администрации города Владимир Гейко.



«Снежный покров влияет на температуру грунта. В случае, если сильные морозы, грунт под снегом меньше промерзает. У нас коммуникации находятся под землей. Поэтому, к сожалению, наблюдаем в осенний период и начало зимнего повышение количества аварий на сетях водопровода, тепловых сетях», — сказал В. Гейко в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург».



По его словам, умеренно снежная зима была бы идеальна для Екатеринбурга и позволила свести к минимуму аварийность.



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