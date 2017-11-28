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В России 1 декабря заканчивается срок уплаты физлицами имущественных налогов

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. В России 1 декабря заканчивается очередной срок уплаты гражданами имущественных налогов. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Свердловской области.



В связи с этим заместитель руководителя ведомства Александр Белоглазов подвел итоги завершающейся налоговой кампании в Екатеринбурге.



«1 декабря срок уплаты заканчивается, и в течение очень короткого времени мы проведем мониторинг и определим круг лиц, которые не заплатили налог в установленный период. Как показывает статистика, таких граждан в Екатеринбурге значительное количество, где-то порядка 30%. Конечно, не факт, что они это делают умышленно: кто-то не успел, кто-то не дошел в налоговые органы, кто-то находится в отъезде, а кто-то оставил все эти дела на последний день. И наша задача — донести до граждан всю необходимую информацию и напомнить им об этой обязанности», — сказал А. Белоглазов.



По его словам, для этого Федеральной налоговой службой предпринимаются значительные усилия, начиная от публикаций объявлений в СМИ и заканчивая индивидуальным оповещением клиентов.



Между тем существует категория людей, которых уже можно отнести к злостным неплательщикам и недоимщикам. Как правило, это лица, накопившие задолженность свыше 100 тыс. руб.



«На сегодняшний день последствия неуплаты налогов могут быть достаточно серьезными. Во-первых, если гражданин не заплатил налог в установленный срок, мы инициируем процедуру принудительного взыскания, направляем документы в суд, получаем судебный вердикт, далее подключаем к решению проблемы судебных приставов. Помимо этого, за неуплату налогов гражданин может быть ограничен в своих правах. Например, в выезде за рубеж. Также мы можем заблокировать его личные карточные счета или обеспечить ему ограничения на распоряжение движимым и недвижимым имуществом. А в отдельных случаях для нерадивых налогоплательщиков могут быть введены ограничения на лицензию пользования личным оружием или автомобилем», — подчеркнул А. Белоглазов.

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