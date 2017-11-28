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Правительство предложило исключить запрет на продажу сигарет в киосках из концепции Минздрава

УрБК, Москва, 28.11.2017. Экспертный совет правительства РФ порекомендовал Минздраву доработать проект антитабачной концепции, пишет «Коммерсантъ».



По оценке экспертов, запрет продажи табачных изделий в киосках площадью менее 50 кв. м. дискриминирует малый и средний бизнес.



«Установление минимального допустимого размера торговых объектов создаст условия для дискриминации среднего и малого предпринимательства по сравнению с крупными… такая дискриминация противоречит принципам российского антимонопольного законодательства и может привести к тому, что небольшие розничные торговые точки будут вытеснены с рынка крупными розничными сетями, которые занимают более прочную позицию на рынке», — говорится в заключении экспертного совета.



Также эксперты прогнозируют резкое снижение рентабельности подобного бизнеса из-за введения запрета, сокращение количества рабочих мест и снижению местных доходов из-за сокращения прибыли предпринимателей. Они отмечают, что такой запрет в антитабачной концепции «ничем не обоснован с экономической точки зрения».



«Инициатива может иметь негативное влияние на рост нелегальной торговли, так как небольшие магазины могут продолжать продавать табачные изделия незаконно», — говорится в документе.



В итоге специалисты предложили исключить запрет из антитабачной концепции.



Также правительство призвало не лишать фильмы со сценами курения поддержки из бюджета, потому что «это может означать, например, запрет субсидирования фильмов о Второй мировой войне или об иных исторических событиях в России и в мире, в том числе научно-популярных и просветительских».

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