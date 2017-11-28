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«Уральские авиалинии» предлагают участникам программы «Крылья» скидку 10% на рейсы в Москву
28 ноябрь 2017 (11:18)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит спецпредложение только для участников программы лояльности «Крылья» — скидку 10% на полеты в Москву. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
При этом те, кто еще не присоединился к программе, могут увеличить свою скидку, получив приветственный бонус до 1 тыс. руб. (один бонус «Крылья» равен 1 рублю РФ). Скидка на следующий полет составит до 15%.
Купить билеты в столицу по сниженному тарифу можно до 20 декабря 2017 года. Совершить перелет в рамках акции можно до 20 апреля 2018 года (кроме периода с 22 декабря 2017 года по 12 января 2018 года) по следующим направлениям: Москва — Иркутск — Москва; Москва — Барнаул — Москва; Москва — Новосибирск — Москва; Москва — Омск — Москва; Москва — Томск — Москва; Москва — Кемерово — Москва; Москва — Чита — Москва.
Предложение ограничено. Для получения скидки необходимо авторизоваться в личном кабинете участника программы лояльности «Крылья». Чтобы присоединиться к программе «Крылья», необходимо зарегистрироваться на сайте авиакомпании www.uralairlines.com.
Напомним, что участники программы «Крылья» регулярно получают скидки на полеты в разных направлениях, а также интересные предложения от партнеров программы.
При этом те, кто еще не присоединился к программе, могут увеличить свою скидку, получив приветственный бонус до 1 тыс. руб. (один бонус «Крылья» равен 1 рублю РФ). Скидка на следующий полет составит до 15%.
Купить билеты в столицу по сниженному тарифу можно до 20 декабря 2017 года. Совершить перелет в рамках акции можно до 20 апреля 2018 года (кроме периода с 22 декабря 2017 года по 12 января 2018 года) по следующим направлениям: Москва — Иркутск — Москва; Москва — Барнаул — Москва; Москва — Новосибирск — Москва; Москва — Омск — Москва; Москва — Томск — Москва; Москва — Кемерово — Москва; Москва — Чита — Москва.
Предложение ограничено. Для получения скидки необходимо авторизоваться в личном кабинете участника программы лояльности «Крылья». Чтобы присоединиться к программе «Крылья», необходимо зарегистрироваться на сайте авиакомпании www.uralairlines.com.
Напомним, что участники программы «Крылья» регулярно получают скидки на полеты в разных направлениях, а также интересные предложения от партнеров программы.
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