Новости дня

На Урале доля некачественного тосола и антифриза достигает 38,5%

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. Доля некачественных нефтепродуктов на основе гликолей (тосол, антифриз, тормозная жидкость) в общем объеме проверенных в УрФО за девять месяцев 2017 года составила 38,5%, сообщили УрБК в ЦСМ Росстандарта в Свердловской области (ФБУ «УРАЛТЕСТ»).



Всего за этот период специалисты проверили 13 образцов продукции, что в два раза больше, чем в прошлом году. Отрицательные результаты показали пять проб (в прошлом году одна). Чаще всего тосолы, антифризы и тормозная жидкость не соответствуют ГОСТ по начальной температуре кристаллизации, которая влияет на способность жидкости сохранять свои свойства при низких температурах.



«Если антифриз некачественный, в морозы в лучшем случае он начнет кристаллизоваться, из-за этого двигатель не запустится. В худшем случае жидкость замерзнет, и блок двигателя (или помпу) просто разорвет. Тормозная жидкость может потерять свои упруго-вязко-пластичные свойства, что приведет к полному отказу тормозной системы. Масла смазочные и трансмиссионные — приведет к быстрому износу двигателя и выходу его из строя, затрудненный запуск при низких температурах, повышенный расход масла, увеличение количества нагара, что может привести к закоксовке колец поршневой системы и изменению веса поршня, соответственно, это приведет к резкому снижению ресурса двигателя и полному его выходу из строя», — поясняет начальник отдела оценки соответствия ЦСМ Росстандарта в Свердловской области (ФБУ «УРАЛТЕСТ») Евгений Сысуев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: