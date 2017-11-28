Новости дня

В России с начала 2017 года заблокировано более 600 мошеннических сайтов

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. В России по запросу Банка России с начала 2017 года заблокировано более 600 сайтов, работавших по мошенническим схемам. Об этом в эфире «Вести FM» рассказал директор департамента по противодействию недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.



По его словам, все заблокированные сайты работали в российской доменной зоне. Также Банк России направил запросы о блокировке 240 сайтов, работающих в иностранной доменной зоне, отмечает «Коммерсантъ».



Большая часть из них — 130 — действуют по принципу «безлицензионного форекс-дилерства и лжефорекс-дилерства». Еще 40 порталов маскируются под профучастников, страховые и микрофинансовые организации.



К настоящему времени в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ подготовлен законопроект, предлагающий предоставить ЦБ РФ право требовать блокировки сайтов, которые маскируются под банки.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: