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В России с начала 2017 года заблокировано более 600 мошеннических сайтов
28 ноябрь 2017 (10:32)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. В России по запросу Банка России с начала 2017 года заблокировано более 600 сайтов, работавших по мошенническим схемам. Об этом в эфире «Вести FM» рассказал директор департамента по противодействию недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
По его словам, все заблокированные сайты работали в российской доменной зоне. Также Банк России направил запросы о блокировке 240 сайтов, работающих в иностранной доменной зоне, отмечает «Коммерсантъ».
Большая часть из них — 130 — действуют по принципу «безлицензионного форекс-дилерства и лжефорекс-дилерства». Еще 40 порталов маскируются под профучастников, страховые и микрофинансовые организации.
К настоящему времени в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ подготовлен законопроект, предлагающий предоставить ЦБ РФ право требовать блокировки сайтов, которые маскируются под банки.
По его словам, все заблокированные сайты работали в российской доменной зоне. Также Банк России направил запросы о блокировке 240 сайтов, работающих в иностранной доменной зоне, отмечает «Коммерсантъ».
Большая часть из них — 130 — действуют по принципу «безлицензионного форекс-дилерства и лжефорекс-дилерства». Еще 40 порталов маскируются под профучастников, страховые и микрофинансовые организации.
К настоящему времени в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ подготовлен законопроект, предлагающий предоставить ЦБ РФ право требовать блокировки сайтов, которые маскируются под банки.
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