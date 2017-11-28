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ММК получил благодарственное письмо от администрации Магнитогорска за благоустройство парка

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. Помощь ПАО «ММК» в благоустройстве парка у Вечного огня отмечена благодарственным письмом администрации Магнитогорска. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Вручение благодарственных писем за выполнение работ по благоустройству парка состоялось на большом аппаратном совещании в администрации Магнитогорска



«Строительный сезон на Южном Урале короткий, и у многих были сомнения, что удастся выполнить запланированный объем работ. И тем не менее, благодаря слаженным действиям, постоянному контролю со стороны ответственных, ну и, конечно, благоприятствующим погодным условиям, все обязательства выполнены. Горожане получили новый комфортный уголок города, где уже сейчас можно прогуляться и совсем скоро можно будет кататься на лыжах», — сказал глава города Сергей Бердников.



Благодарственное письмо от главы города для генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева вручили начальнику административного отдела комбината Вячеславу Нижегородову. Письма также адресованы директору ООО «Объединенная сервисная компания» ММК Сергею Ласькову и руководителям городских предприятий: ООО «Трест «Магнитострой», ООО «ОКС», ОАО «Прокатмонтаж», асфальто-бетонного завода «Универсал», ООО «Виктория», ООО «ДорСервис», МП «Трест «Водоканал», «Магнитогорскинвестстрой», ДСУ и МАУ «Парки Магнитки».



По словам С. Бердникова, работа по обустройству зон отдыха продолжается. Уже сегодня решается вопрос создания парковой зоны в южном районе города. Кроме того, много внимания уделяется озеленению Магнитогорска.



«Мы высаживаем огромное количество деревьев. Мне хочется поблагодарить руководство градообразующего предприятия и лично председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Филипповича Рашникова, по чьей инициативе проводится эта работа. Теперь наша задача - сохранить зеленые насаждения», — отметил он.



Реконструкция парка у Вечного огня — крупнейший проект по благоустройству городской инфраструктуры, реализованный в городе металлургов в нынешнем году. После расчистки и вырубки старых деревьев и кустарников выполнена высадка зеленых насаждений, обустроены газоны, заасфальтированы пешеходные и велосипедные дорожки, организованы парковки. Финансирование глобальной реконструкции ведется из местного, регионального бюджета, также спонсорскую помощь оказал Магнитогорский металлургический комбинат. Строительные организации Группы ПАО «ММК» взяли на себя заботу по наружному освещению парка и проведению поливочного водопровода.



Парк был создан в 1979 году и до 2012 года назывался Парк Победы. В 2012 году решением МГСД он стал парком у Вечного огня. Общая площадь парка составляет 38 гектаров.

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