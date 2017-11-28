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В Екатеринбурге на охраняемой стоянке утром сгорели пять автомобилей
28 ноябрь 2017 (09:33)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. Сегодня ранним утром на охраняемой стоянке на улице Технической в Екатеринбурге сгорели пять легковых автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
По данным ведомства, площадь возгорания составила 30 кв. м. Пострадали автомобили марок Mercedes, Mitsubishi L200,Toyota Camry, Kia Rio и Hyundai Solaris.
«Все владельцы транспортных средств установлены, в ближайшее время они обратятся в полицию с заявлением. Охранник парковки доставлен в территориальный ОВД для разбирательств», — комментируют в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
По предварительным данным, первым воспламенился Mercedes. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. По итогам исследования будет принято соответствующее процессуальное решение.
По данным ведомства, площадь возгорания составила 30 кв. м. Пострадали автомобили марок Mercedes, Mitsubishi L200,Toyota Camry, Kia Rio и Hyundai Solaris.
«Все владельцы транспортных средств установлены, в ближайшее время они обратятся в полицию с заявлением. Охранник парковки доставлен в территориальный ОВД для разбирательств», — комментируют в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
По предварительным данным, первым воспламенился Mercedes. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. По итогам исследования будет принято соответствующее процессуальное решение.
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