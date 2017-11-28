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Вынесен приговор экономисту Первоуральского динасового завода за хищение 14 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. Вынесен приговор по уголовному делу в отношении экономиста финансового отдела ОАО «Первоуральский динасовый завод». Ирины Чикуровой. Она признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как установлено в ходе следствия, в период с 2008 по 2016 годы Ирина Чикурова разработала схему хищения денежных средств путем перечисления их на свои лицевые и карточные счета, а также счета своих знакомых и родственников, не осведомленных о преступных намерениях последней и не являющихся сотрудниками предприятия.



Для осуществления задуманного И. Чикурова вносила недостоверные сведения в реестры на зачисление заработной платы, а также завышала стоимость услуг банка при покупке валюты предприятием. Также для сокрытия своих противоправных действий подсудимая вносила недостоверные сведения в ежедневные предварительные выписки по расчетным счетам предприятия, изменив основание списания денежных средств на «списание комиссии банком».



Своими действиями И. Чикурова причинила ОАО «Первоуральский динасовый завод» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 14 млн руб.



Дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием подсудимой своей вины.



Первоураский городской суд назначил Ирине Чикуровой наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда. Гражданский иск предприятия удовлетворен, с подсудимой взыскана сумма ущерба в размере более 14 млн руб.

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