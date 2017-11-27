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В Артемовском УК «Федерация» нарушила лицензионные требования

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. Отдел контроля по Восточному управленческому округу Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области выявил нарушения действующего законодательства в управляющей организации ООО «Федерация». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе проведения проверок в ряде жилых домов Артемовского ГО были выявлены факты неисполнения управляющей компанией выданных ранее предписаний, чем были нарушены обязательные требования положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (МКД). Также компания не устранила нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, правил осуществления деятельности по управлению МКД, норм технической эксплуатации жилищного фонда и других документов.



По результатам проверки были составлены акты, в отношении ООО «Федерация» оформлены новые предписания. Также возбуждены два дела об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Материалы направлены на рассмотрение мировому судье по месту нахождения юрлица.

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