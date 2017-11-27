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Электронные закладные по ипотеке введут в оборот с 1 июля 2018 года
27 ноябрь 2017 (17:56)
УрБК, Москва, 27.11.2017. В России с 1 июля 2018 года начнет использоваться электронная ипотечная закладная. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, передает Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).
«Переход от бумажного к электронному документообороту сократит расходы банков на всех стадиях: от выдачи до обслуживания ипотечного кредита. Это будет способствовать дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам для граждан. Внедрение электронной закладной также упростит секьюритизацию, которая позволяет снизить нагрузку на капитал банков и привлекать долгосрочное фондирование», — говорится в сообщении.
Закон определяет, что электронная закладная является бездокументарной ценной бумагой, которая закрепляет права в форме хранящегося в депозитарии электронного документа.
«Переход от бумажного к электронному документообороту сократит расходы банков на всех стадиях: от выдачи до обслуживания ипотечного кредита. Это будет способствовать дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам для граждан. Внедрение электронной закладной также упростит секьюритизацию, которая позволяет снизить нагрузку на капитал банков и привлекать долгосрочное фондирование», — говорится в сообщении.
Закон определяет, что электронная закладная является бездокументарной ценной бумагой, которая закрепляет права в форме хранящегося в депозитарии электронного документа.
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