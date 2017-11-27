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В свердловском Заксобрании одобрили передачу гостиницы «Исеть» областному рынку «На Громова»

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. Комитет Заксобрания Свердловской области по законодательству и общественной безопасности одобрил передачу гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге в ведение ГУП СО «ГРВЦ «ИнЭкспо» («Областной рынок на Громова»).



Проект передачи гостиницы представил депутатам и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. По его словам, гостиница будет на балансе ГУПа до того времени, когда будет найден инвестор.



В настоящее время «Исеть» находится в собственности Свердловской области.

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