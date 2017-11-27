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В Гаване скончался соратник Фиделя Кастро

В Гаване скончался близкий соратник Фиделя Кастро Армандо Харт. Об этом сообщает газета Granma.



По предварительным данным, Харт умер из-за нарушения дыхания. Ему было 87 лет.



Харт наряду с Кастро является основателем «Движения 26 июля». Впоследствии он занимал посты министра образования и министра культуры Кубы.



Ранее на Кубе почтили память Фиделя Кастро в первую годовщину его смерти.

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