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В Гаване скончался соратник Фиделя Кастро

27 ноябрь 2017 (17:40)

В Гаване скончался близкий соратник Фиделя Кастро Армандо Харт. Об этом сообщает газета Granma.

По предварительным данным, Харт умер из-за нарушения дыхания. Ему было 87 лет.

Харт наряду с Кастро является основателем «Движения 26 июля». Впоследствии он занимал посты министра образования и министра культуры Кубы.

Ранее на Кубе почтили память Фиделя Кастро в первую годовщину его смерти.

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