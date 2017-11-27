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На Бали из-за извержения вулкана закрыли аэропорт
27 ноябрь 2017 (17:40)
Тысячи туристов застряли на Бали после того, как международный аэропорт острова закрылся на сутки из-за извергающегося вулкана Агунг. Об этом сообщает Associated Press.
Сотни рейсов отменены, несколько направлявшихся на Бали самолетов были вынуждены сесть в Джакарте или в аэропортах Сингапура.
Руководство аэропорта решило временно закрыть его, поскольку пепел от вулкана поднялся на летную высоту.
Сотни рейсов отменены, несколько направлявшихся на Бали самолетов были вынуждены сесть в Джакарте или в аэропортах Сингапура.
Руководство аэропорта решило временно закрыть его, поскольку пепел от вулкана поднялся на летную высоту.
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