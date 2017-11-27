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В результате стрельбы в Нью-Йорке пострадали два человека

Полиция подтвердила, что при стрельбе в округе Оранж, штат Нью-Йорк, пострадали два человека. Об этом сообщает NBC New York, передает портал «Газета.ру».



Тем не менее правоохранители не указали, получили ли пострадавшие огнестрельные ранения. Полиции пока не удалось задержать подозреваемого.



Первые сообщения о стрельбе поступили около 15:15 по местному времени (23:15 мск). Впоследствии здание эвакуировали.



Пользователи в соцсетях сообщали о множестве полицейских автомобилей на месте, а также о вертолетах.

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