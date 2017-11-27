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Американский эсминец вошел в Черное море

27 ноябрь 2017 (17:39)

Американский эсминец James Williams вошел в Черное море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, военный корабль прошел через Босфор, направляясь в Черное море, спустя девять дней после захода в Джидду в Саудовской Аравии и патрулирования в Красном море.

В качестве миссии корабля указывается обеспечение военного присутствия США в этих водах.

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