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Власти Екатеринбурга в 2018 году нарастят муниципальный долг на 100 млн рублей
27 ноябрь 2017 (17:24)
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. Администрация Екатеринбурга планирует в 2018 году нарастить муниципальный долг на 100 млн руб. — до 2,3 млрд руб.
Согласно информации, опубликованной на портале «Публичный бюджет Екатеринбурга», в следующем году для покрытия дефицита городской казны планируется привлечь 887 млн руб. Из них 371 млн руб. — за счет займов, 506 млн руб. — иные источники. Еще 10 млн руб. городские власти планируют выручить за счет продажи акций.
Также с 2018 по 2020 годы планируется увеличить расходы на обслуживание муниципального долга. В следующем году эта сумма запланирована на уровне 1 млн руб., в 2019 году — 17 млн руб., в 2020 году — 56 млн руб.
Согласно информации, опубликованной на портале «Публичный бюджет Екатеринбурга», в следующем году для покрытия дефицита городской казны планируется привлечь 887 млн руб. Из них 371 млн руб. — за счет займов, 506 млн руб. — иные источники. Еще 10 млн руб. городские власти планируют выручить за счет продажи акций.
Также с 2018 по 2020 годы планируется увеличить расходы на обслуживание муниципального долга. В следующем году эта сумма запланирована на уровне 1 млн руб., в 2019 году — 17 млн руб., в 2020 году — 56 млн руб.
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