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Российским банкам могут запретить закрывать единственные счета физлиц
27 ноябрь 2017 (17:00)
УрБК, Москва, 27.11.2017. Депутаты Госдумы РФ разработали поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», направленные на защиту добросовестных клиентов банков от попадания в черный список отказников. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Проект, разработанный при участии Банка России и Росфинмониторинга, предполагает прямой запрет банкам закрывать единственные счета физлиц. Кроме того, кредитным организациям придется пояснять клиентам причины отказа, а те получат право доказать свою добросовестность и покинуть список.
«Мы надеемся, что с принятием этого законопроекта добропорядочные клиенты банков будут в большей степени защищены от формальных подходов отдельных кредитных организаций», — отметил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.
Проект, разработанный при участии Банка России и Росфинмониторинга, предполагает прямой запрет банкам закрывать единственные счета физлиц. Кроме того, кредитным организациям придется пояснять клиентам причины отказа, а те получат право доказать свою добросовестность и покинуть список.
«Мы надеемся, что с принятием этого законопроекта добропорядочные клиенты банков будут в большей степени защищены от формальных подходов отдельных кредитных организаций», — отметил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.
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