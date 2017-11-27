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Российским банкам могут запретить закрывать единственные счета физлиц

УрБК, Москва, 27.11.2017. Депутаты Госдумы РФ разработали поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», направленные на защиту добросовестных клиентов банков от попадания в черный список отказников. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.



Проект, разработанный при участии Банка России и Росфинмониторинга, предполагает прямой запрет банкам закрывать единственные счета физлиц. Кроме того, кредитным организациям придется пояснять клиентам причины отказа, а те получат право доказать свою добросовестность и покинуть список.



«Мы надеемся, что с принятием этого законопроекта добропорядочные клиенты банков будут в большей степени защищены от формальных подходов отдельных кредитных организаций», — отметил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

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