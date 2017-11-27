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Екатеринбургский метрополитен намерен взыскать с администрации города более 146 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск МУП Екатеринбургское «Екатеринбургский метрополитен» о взыскании с администрации уральской столицы 146 млн 889 тыс. руб.



Соответствующий документ подан заявителем 24 ноября 2017 года. Подробности иска пока не уточняются.



Как пояснили в горадминистрации, речь идет о задолженности по оплате перевозки льготных категорий граждан в 2014-2015 годах.

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