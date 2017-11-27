Новости дня
Екатеринбургский метрополитен намерен взыскать с администрации города более 146 млн рублей
27 ноябрь 2017 (16:41)
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск МУП Екатеринбургское «Екатеринбургский метрополитен» о взыскании с администрации уральской столицы 146 млн 889 тыс. руб.
Соответствующий документ подан заявителем 24 ноября 2017 года. Подробности иска пока не уточняются.
Как пояснили в горадминистрации, речь идет о задолженности по оплате перевозки льготных категорий граждан в 2014-2015 годах.
Соответствующий документ подан заявителем 24 ноября 2017 года. Подробности иска пока не уточняются.
Как пояснили в горадминистрации, речь идет о задолженности по оплате перевозки льготных категорий граждан в 2014-2015 годах.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд рассмотрит иск о банкротстве Екатеринбургского завода металлоконструкций
- Екатеринбургский метрополитен намерен взять кредит на 150 млн рублей
- В Новый год Екатеринбургский метрополитен будет работать до 01.00 по местному времени
- Арбитражный суд Свердловской области возвращается к рассмотрению иска администрации Екатеринбурга о взыскании с ЗАО «Компания «Атомстройкомплекс» более 59 млн. рублей
- Екатеринбургский комитет по управлению городским имуществом намерен в судебном порядке взыскать с ООО «Ночной клуб «От заката до рассвета» задолженность по арендной плате
Loading...