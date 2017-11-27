Средний Урал стал аутсайдером рейтинга ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) составил рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов за 9 месяцев 2017 года. Все субъекты разделили на три категории: «красная», «желтая» и «зеленая». В первую группу попали 20 регионов, где ситуация на рынке ОСАГО является критической. Свердловская область расположилась на 11 месте. За последний год ситуация в регионе заметно ухудшилась. По итогам аналогичного рейтинга за 9 месяцев 2016 года Средний Урал занимал 31 место и находился в «желтой зоне». Соответственно, в 2017 году регион опустился сразу на 20 позиций вниз.За последний год частота страховых случаев в Свердловской области выросла с 5,4 до 6,1%. Средний размер выплаты по ОСАГО увеличился с 65 тыс. 974 руб. до 79 тыс. 621 руб. Уровень выплат с учетом РВД (расходы на ведение дела страховой компании) вырос с 76 до 105%. Отношение судебных выплат к несудебным за год снизилось с 18,7 до 18,1%.Для сравнения, в среднем по стране частота страховых случаев по итогам 9 месяцев составила 5,8%, средняя выплата — 79,5 тыс. руб. Отношение судебных выплат к несудебным — 14,1%.«Общероссийские показатели в рейтинге Российского союза страховщиков выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что сохраняется тенденция роста мошенничества и убыточности в ОСАГО», — отметил президент РСА Игорь Юргенс.По его словам, зачастую высокие выплаты спровоцированы «автоюристами», которые выкупают права требования к страховым компаниям у пострадавших в ДТП. Затем они обращаются в суд, неправомерно увеличивая сумму реального ущерба.«В результате таких мошеннических действий в карманах недобросовестных «автоюристов» оседает в разы больше денег, чем должна заплатить страховая компания. Из-за подобных махинаций число российских регионов со средней выплатой по ОСАГО выше 100 тыс. руб. выросло в два раза по сравнению с 9 месяцами 2016 года», — пояснил Игорь Юргенс.В Свердловской области также активно развиваются мошеннические схемы, которые наносят серьезный финансовый ущерб автостраховщикам, рассказал председатель Союза страховщиков Уральского региона «Белый соболь» Олег Цыпулин.«Ухудшение ситуации на рынке ОСАГО происходит не только на Среднем Урале, но и по всей стране. В первую очередь это связано с деятельностью так называемых «автоюристов» или, проще говоря, мошенников. Также есть попытки недобросовестных страхователей получать дополнительную выгоду. Либо совместно с автоюристами, либо самостоятельно. Если говорить конкретно о Свердловской области, то можно сказать, что здесь ситуация хуже, чем во многих других регионах. Здесь можно выделить несколько причин. В частности, мошенников стали постепенно «выдавливать» из соседних субъектов, в том числе с территории Челябинской области. Некоторые из них переехали на Средний Урал», — заявил Олег Цыпулин.Также низкие позиции Свердловской области в рейтинге ОСАГО могут быть связаны с большим объемом рынка подержанных автомобилей, которые получают точно такие же компенсации, как владельцы новых машин. Это повышает интерес со стороны мошенников.«Еще одна возможная причина — большое число людей с юридическим и гуманитарным образованием. У нас куча вузов, которые готовят таких специалистов. Многие выпускники, имея необходимые знания, успешно пользуются сложившейся ситуацией», — считает Олег Цыпулин.Глава «Белого соболя» полагает, что единственным эффективным способом борьбы с автоюристами является возбуждение громких уголовных дел.Как отмечают эксперты, деятельность «автоюристов» может привести к резкому снижению доли ОСАГО в портфеле многих страховых компаний. При сохранении негативных тенденций некоторые из них будут вынуждены отказаться от лицензии или покинуть рынок через процедуру банкротства.