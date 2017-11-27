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Общественники заявили о полном уничтожении памятников в ЖК «Макаровский квартал» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. Выданное челябинскими экспертами разрешение на перестройку «Симановской мельницы» в Екатеринбурге в жилой дом не имеет смысла, поскольку памятник де-факто уничтожен. Об этом УрБК сказала архитектор-градостроитель, участник движения «Реальная история» Марина Сахарова.



Речь идет об историческом памятнике на улице Челюскинцев, 58. С начала текущего года УГМК начала здесь строительство ЖК «Макаровский квартал». Компания планирует включить «Симановскую мельницу» в состав жилищного комплекса, перестроив объект в жилой дом. Экспертную оценку этих планов запросили у челябинских специалистов: Валентина Оленькова, Инны Кочкиной и Александра Дьячкова. Заключение комиссии опубликовано 27 ноября 2017 года на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.



По мнению М. Сахаровой, в проведении этой экспертизы после уничтожения ряда объектов на месте застройки уже нет никакого смысла.



«Если посмотреть документ постановки на охрану, то там речь шла о всем комплексе. Сейчас мы видим, что разрешено строительство на территории этого комплекса. По какой-то причине из комплекса исчезли три из пяти элементов. Объект культурного наследия и ценен полной своей сохранностью, а здесь уже ничего не осталось. Фактически идет мумифицирование, когда не осталось не смысла, ничего», — сказала градостроитель.



Также специалист обратила внимание на состав комиссии, которая выдала заключение по «Симановской мельнице».



«У И. Кочкиной, например, более 80 экспертиз по Екатеринбургу. Порядка 70% из них угрожали культурному наследию города. Подобные экспертизы есть и у В. Оленькова. По нашим заявлениям с них ранее сняли такие виды работы как зона охраны. Они не имеют права теперь проводить такие экспертизы, но они сохранили право проводить экспертизы по таким объектам», — отметила М. Сахарова.



Ранее УГМК регулярно переносила сроки запуска строительства ЖК «Макаровский квартал». Летом 2014 года компания завершила снос Екатеринбургского мукомольного завода. Тогда бывший замдиректора по капитальному строительству и инвестициям УГМК Михаил Волков заявлял, что возведение объектов стартует в 2015 году, работы займут около пяти лет.



Однако в марте 2015 года в Градостроительном совете Екатеринбурга раскритиковали концепцию строительства жилого комплекса на территории бывшего мукомольного завода. Архитекторам не понравилась неоправданно высокая плотность застройки и фасад объектов. К июню 2015 года УГМК переделала проект и повторно представила его на рассмотрение Градсовета. Строительство в итоге началось только в феврале 2017 года.

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