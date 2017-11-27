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Режевской камнедробильный завод признан банкротом
27 ноябрь 2017 (16:01)
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Режевской камнедробильный завод» (РКДЗ) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2009 году в Екатеринбурге, расположено в городе Реже. Основным видом деятельности является резка, обработка и отделка камня.
С иском о банкротстве ООО «РКДЗ» в апреле 2017 года обратилось в суд ООО «Гранитная компания Урала». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 55 млн 418 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «РКДЗ» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2009 году в Екатеринбурге, расположено в городе Реже. Основным видом деятельности является резка, обработка и отделка камня.
С иском о банкротстве ООО «РКДЗ» в апреле 2017 года обратилось в суд ООО «Гранитная компания Урала». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 55 млн 418 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «РКДЗ» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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