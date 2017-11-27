Новости дня

Официальный курс долл. США снизился на 25 коп., евро вырос на 17 коп.

27 ноябрь 2017 (15:40)

УрБК, Москва, 27.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 ноября. Курс долл. США снизился на 25 коп., до 58,28 руб., евро вырос на 17 коп., до 69,5 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...