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Официальный курс долл. США снизился на 25 коп., евро вырос на 17 коп.
27 ноябрь 2017 (15:40)
УрБК, Москва, 27.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 ноября. Курс долл. США снизился на 25 коп., до 58,28 руб., евро вырос на 17 коп., до 69,5 руб.
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