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В Челябинске число продающихся вместе с арендаторами квартир выросло на 70%
27 ноябрь 2017 (15:21)
УрБК, Челябинск, 27.11.2017. В Челябинске число квартир, продающихся вместе с арендаторами, за год возросло на 70%. Об этом говорится в исследовании портала по выбору недвижимости N1.RU.
Больше всего актуальных предложений о продаже недвижимости с жильцами сейчас есть в Калининском и Курчатовском районах Челябинска. Чаще всего такие предложения встречаются среди комнат и однокомнатных квартир.
«Собственники жилья не упускают возможность заработать, пока ищут покупателя на свою недвижимость, поэтому зачастую предпочитают на этот период сдавать в аренду. Кроме того, жилье с арендаторами может стать плюсом для тех, покупает недвижимость в инвестиционных целях»», — рассказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева.
Больше всего актуальных предложений о продаже недвижимости с жильцами сейчас есть в Калининском и Курчатовском районах Челябинска. Чаще всего такие предложения встречаются среди комнат и однокомнатных квартир.
«Собственники жилья не упускают возможность заработать, пока ищут покупателя на свою недвижимость, поэтому зачастую предпочитают на этот период сдавать в аренду. Кроме того, жилье с арендаторами может стать плюсом для тех, покупает недвижимость в инвестиционных целях»», — рассказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева.
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