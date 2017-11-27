Новости дня

В Челябинске число продающихся вместе с арендаторами квартир выросло на 70%

УрБК, Челябинск, 27.11.2017. В Челябинске число квартир, продающихся вместе с арендаторами, за год возросло на 70%. Об этом говорится в исследовании портала по выбору недвижимости N1.RU.



Больше всего актуальных предложений о продаже недвижимости с жильцами сейчас есть в Калининском и Курчатовском районах Челябинска. Чаще всего такие предложения встречаются среди комнат и однокомнатных квартир.



«Собственники жилья не упускают возможность заработать, пока ищут покупателя на свою недвижимость, поэтому зачастую предпочитают на этот период сдавать в аренду. Кроме того, жилье с арендаторами может стать плюсом для тех, покупает недвижимость в инвестиционных целях»», — рассказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: