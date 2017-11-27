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В Серове в суд направлено дело о невыплате зарплаты в «Аварийно-Ремонтной Службе»

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. В Серове прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителя двух сходных по наименованию компаний, который обвиняется в невыплате работникам заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемый в 2015 году одновременно занимал должности генерального директора в ООО «Аварийно-ремонтная служба» и председателя ликвидационной комиссии другого предприятия — ООО «Аварийно-Ремонтная Служба».



«Являясь ответственным за обеспечение своевременной и полной оплаты труда работников двух организаций, он не произвел выплату заработной платы 32 работникам ООО «Аварийно-Ремонтная Служба» на сумму свыше 1 млн руб., начисленной за июль, август и сентябрь 2015 года, а также выходных пособий, компенсаций за неиспользованный отпуск, среднемесячного заработка за второй и третий месяц со дня увольнения», — говорится в сообщении.



В ООО «Аварийно-ремонтная служба» в период с декабря 2015 года по июнь 2016 года не была выплачена зарплата 29 работникам на сумму 1,9 млн рублей. Имеющиеся денежные средства предприятия гендиректор направлял на ведение текущей деятельности и обновление материальной базы предприятия.



Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы и иных выплат свыше двух месяцев, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителя организации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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