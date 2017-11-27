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В Челябинской области средний размер потребительского кредита за год вырос на 6%
27 ноябрь 2017 (14:21)
УрБК, Челябинск, 27.11.2017. В III квартале 2017 года средний размер потребительского кредита в Челябинской области составил 123 тыс. 551 руб., что на 6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных исследований (НБКИ).
«Стабилизация ситуации в экономике стимулирует расширение необеспеченного кредитования и увеличения среднего размера потребительского кредита практически во всех возрастных сегментах заемщиков. При этом самый большой рост среднего размера потребительского кредита продемонстрировал сегмент самых «пожилых» заемщиков», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По его словам, это одна из наиболее известных и понятных кредиторам категорий заемщиков, как правило, с информативной кредитной историей.
«Стабилизация ситуации в экономике стимулирует расширение необеспеченного кредитования и увеличения среднего размера потребительского кредита практически во всех возрастных сегментах заемщиков. При этом самый большой рост среднего размера потребительского кредита продемонстрировал сегмент самых «пожилых» заемщиков», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По его словам, это одна из наиболее известных и понятных кредиторам категорий заемщиков, как правило, с информативной кредитной историей.
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