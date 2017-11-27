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В Екатеринбурге число продающихся вместе с арендаторами квартир выросло на 20%

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. В Екатеринбурге число квартир, продающихся вместе с арендаторами, за год возросло на 20%. Об этом говорится в исследовании портала по выбору недвижимости N1.RU.



Больше всего актуальных предложений о продаже недвижимости с жильцами сейчас есть на Визе и Уралмаше. Почти половина от всех предложений с арендаторами — это комнаты, еще четверть — это «двушки», остальное — однокомнатные и трехкомнатные квартиры. В прошлом году среди «трешек» не было ни одного предложения.



«Cобственники жилья не упускают возможность заработать, пока ищут покупателя на свою недвижимость, поэтому зачастую предпочитают на этот период сдавать квартиру в аренду. Для тех, кто покупает недвижимость в инвестиционных целях, квартиранты могут стать дополнительным бонусом», — поясняет руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.

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