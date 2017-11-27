Новости дня
В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет законность дополнительных взносов в ДЮСШ «Тагилстрой»
27 ноябрь 2017 (13:42)
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку ДЮСШ «Тагилстрой» в связи с информацией о взимании дополнительных сборов с родителей учеников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«По сообщению СМИ, руководство детской спортивной школы ежемесячно собирает по 500 руб. с родителей за каждого ученика. При этом предусмотрена система скидок: если в спортивной школе обучается двое детей из одной семьи, то за каждого ребенка родитель платит уже по 400 руб. ежемесячно», — говорится в сообщении.
От взносов были освобождены только многодетные семьи. Руководство ДЮСШ объяснило взимание сборов затратами на поездки на различные соревнования, аренду автобуса. Кроме того, данные средства, по словам сотрудника спортивной школы, тратятся и на ремонт ДЮСШ.
Надзорное ведомство в первую очередь проверит насколько эти взносы с родителей были добровольными. Кроме того, прокуратура заинтересовал единый размер сборов — 500 руб. с каждого ребенка.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснят, каким образом происходит юридическое оформление факта внесения взносов родителями, отчитывается ли администрация школы перед родителями, куда денежные средства направлены.
«По сообщению СМИ, руководство детской спортивной школы ежемесячно собирает по 500 руб. с родителей за каждого ученика. При этом предусмотрена система скидок: если в спортивной школе обучается двое детей из одной семьи, то за каждого ребенка родитель платит уже по 400 руб. ежемесячно», — говорится в сообщении.
От взносов были освобождены только многодетные семьи. Руководство ДЮСШ объяснило взимание сборов затратами на поездки на различные соревнования, аренду автобуса. Кроме того, данные средства, по словам сотрудника спортивной школы, тратятся и на ремонт ДЮСШ.
Надзорное ведомство в первую очередь проверит насколько эти взносы с родителей были добровольными. Кроме того, прокуратура заинтересовал единый размер сборов — 500 руб. с каждого ребенка.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснят, каким образом происходит юридическое оформление факта внесения взносов родителями, отчитывается ли администрация школы перед родителями, куда денежные средства направлены.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге прокуратура проведет проверку из-за обрушения потолка в столовой школы № 142
- Жители Семи ключей обвинили «Ростелеком» в попытке захвата территории школы
- Администрация Екатеринбурга планирует в 2015 году начать ремонт ДЮСШ «Локомотив»
- Администрация Екатеринбурга планирует в 2015 году начать ремонт ДЮСШ «Локомотив»
- ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» стало спонсором XXXV Всероссийского традиционного турнира по баскетболу
Loading...