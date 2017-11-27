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В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет законность дополнительных взносов в ДЮСШ «Тагилстрой»

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку ДЮСШ «Тагилстрой» в связи с информацией о взимании дополнительных сборов с родителей учеников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«По сообщению СМИ, руководство детской спортивной школы ежемесячно собирает по 500 руб. с родителей за каждого ученика. При этом предусмотрена система скидок: если в спортивной школе обучается двое детей из одной семьи, то за каждого ребенка родитель платит уже по 400 руб. ежемесячно», — говорится в сообщении.



От взносов были освобождены только многодетные семьи. Руководство ДЮСШ объяснило взимание сборов затратами на поездки на различные соревнования, аренду автобуса. Кроме того, данные средства, по словам сотрудника спортивной школы, тратятся и на ремонт ДЮСШ.



Надзорное ведомство в первую очередь проверит насколько эти взносы с родителей были добровольными. Кроме того, прокуратура заинтересовал единый размер сборов — 500 руб. с каждого ребенка.



В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснят, каким образом происходит юридическое оформление факта внесения взносов родителями, отчитывается ли администрация школы перед родителями, куда денежные средства направлены.

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