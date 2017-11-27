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В Челябинской области за два дня задержали почти 6 тонн сельхозпродукции

УрБК, Челябинск, 27.11.2017. В Челябинской области задержали ввоз пяти партий сельскохозяйственной продукции общей массой почти 6 т, которую пытались провести в страну без документов или незаконно вывезти из России. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.



Все партии были задержаны с 25 по 26 ноября в пунктах предварительного уведомления «Бугристое» возле города Троицк и «Николаевка» возле поселка Варна. В частности, в пункте «Бугристое» были задержаны партия говядины весом 150 кг, полтонны брюшек лосося производства Фарерских островов, 160 кг молочной продукции, 150 кг колбасных изделий. Вся задержанная продукция следовала из Костаная. Претензии надзорного ведомства были связаны с отсутствием ветеринарных сертификатов.



В пункте предварительного уведомления «Николаевка» была задержана партия замороженной куриной кожи, которую пытались вывезти из России без ветеринарного сертификата Таможенного союза. Груз в количестве 5 тонн перевозился из Республики Татарстан в Рудный (Республика Казахстан). В ведомстве отмечают, что двумя днями раньше уже была пресечена попытка незаконного вывоза 5 тонн куриной кожи от этого же поставщика.



По итогам проверок ведомством принято решение о возврате всех задержанных партий места отправления для оформления документов. Правонарушители оштрафованы по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ «Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов, за исключением перевозки сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства для личного пользования». Сумма штрафов не уточняется.

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