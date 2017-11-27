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В Екатеринбурге назначен новый глава администрации Верх-Исетского района

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. Главой администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга назначен Сергей Нырков. Об этом сообщается на официальном портале уральской столицы.



С. Нырков родился 6 сентября 1962 года в Свердловске, окончил Уральский государственный университет имени А.М. Горького, работал в НПО «Автоматики» и ТОО «Уральский центр микроэлектроники».



С 1993 по 2011 годы занимал различные должности муниципальной службы. В феврале 2011 года назначен на должность заместителя главы администрации Верх-Исетского района по вопросам экономики и строительства. С февраля 2017 года исполняет обязанности главы администрации района.



Отметим, что предыдущий глава Верх-Исетской администрации Александр Бреденко в августе текущего года был признан виновным в получении взятки в размере 150 тыс. руб. и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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