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Совет Европы не исключил отмену антироссийских санкций

Совет Европы (СЕ) рассматривает вариант отмены антироссийских санкций, чтобы удержать Москву в организации. Об этом в интервью Financial Times рассказал генсек СЕ Турбьерн Ягланд.



По его словам, угроза выход России из СЕ поставит под удар ситуацию с защитой прав человека в стране — 140 млн россиян лишатся доступа к суду в Страсбурге. Кроме того, это «станет шагом назад для Европы, поскольку Европа лишится России», — заявил он.



Однако Украина и ее сторонники предупредили, что возврат России в СЕ без уступок позволит Москве в дальнейшем шантажировать организацию, а также, по словам одного из представителей Киева, «вызовет цепную реакцию», — пишет издание.

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