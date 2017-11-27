Дайджест
Совет Европы не исключил отмену антироссийских санкций
27 ноябрь 2017 (12:54)
Совет Европы (СЕ) рассматривает вариант отмены антироссийских санкций, чтобы удержать Москву в организации. Об этом в интервью Financial Times рассказал генсек СЕ Турбьерн Ягланд.
По его словам, угроза выход России из СЕ поставит под удар ситуацию с защитой прав человека в стране — 140 млн россиян лишатся доступа к суду в Страсбурге. Кроме того, это «станет шагом назад для Европы, поскольку Европа лишится России», — заявил он.
Однако Украина и ее сторонники предупредили, что возврат России в СЕ без уступок позволит Москве в дальнейшем шантажировать организацию, а также, по словам одного из представителей Киева, «вызовет цепную реакцию», — пишет издание.
По его словам, угроза выход России из СЕ поставит под удар ситуацию с защитой прав человека в стране — 140 млн россиян лишатся доступа к суду в Страсбурге. Кроме того, это «станет шагом назад для Европы, поскольку Европа лишится России», — заявил он.
Однако Украина и ее сторонники предупредили, что возврат России в СЕ без уступок позволит Москве в дальнейшем шантажировать организацию, а также, по словам одного из представителей Киева, «вызовет цепную реакцию», — пишет издание.
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